Zaprzyjaźnione celebrytki bronią upokorzonej Jessiki Mercedes: "Ma dużo pomysłów, czasem lepszych, czasem gorszych"

A czy dresy też nie są od FOTL? Co do koleżanek broniących "Jessie" to straciły na wiarygodności tak jak i ona sama. Wydźwięk ich wypowiedzi jest taki, że to tylko błąd ale warto wybaczyć bo jest fajna dziewczyną, która my lubimy więc nie ma znaczenia że z premedytacją oszukała swoich klientów i obserwatorów. Ja naprawdę jestem w szoku bo wydawała się normalną, fajną i przede wszystkim uczciwą dziewczyna a wyszło że z uczciwością jest trochę na bakier. Koleżanki które usprawiedliwiają jej zachowanie są dla mnie w tym momencie tak samo niewiarygodne. Pani Nicola promuje Szymona Holowinie, czy mam rozumieć że jeśli on by oszukał swoich wyborców to też by go bronila bo go lubi, jest według niej fajnym człowiekiem i każdemu się zdarza oszukać? A pani Anna o swoich rzeczach z Nusa mówi prawdę czy też się z nią mija skoro tak zażarcie broni Jessici a wcześniej Siwiec, czy liczy się tylko to że promowały jej produkty? Może jednak warto być uczciwym po prostu i nie musieć przepraszać ani kogoś usprawiedliwiac? Popieranie i usprawiedliwienie takiego zachowania jest tak samo wstrętne jak kłamanie ludziom prosto w oczy.