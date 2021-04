Zaradna Ewa Farna "PLAŻUJE" W DOMU. "Dubaju nie ma, ale cóż, doceniam chęć"

Choć jeszcze rok temu wszyscy celebryci apelowali do swoich odbiorców o to, by "zostali w domach", to dziś, gdy koronawirus zbiera największe żniwo, większość z nich chwali się zdjęciami z egzotycznych wojaży. Najpopularniejszymi destynacjami wśród "uciekającymi od pandemii" influencerów są zdecydowanie Tulum, Zanzibar i Dubaj.