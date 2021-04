Wielkanoc Ewy Farnej: nie ma ciepłej wody, a rybę piecze w ognisku

Ewa Farna skrupulatnie dba o to, by o jej prywatności nie rozpisywano się zbyt wiele. To głównie ona sama jest źródłem wszelkich informacji z jej życia prywatnego, do którego stara się nie wpuszczać mediów. Dość często jednak pokazuje na Instagramie swoje najbliższe otoczenie: piosenkarka z mężem Martinem Chobotem i synem Arturem mieszka w posiadłości nieopodal czeskiej Pragi. Duży dom i działka nawet w kwarantannie i przymusowym zamknięciu gwarantują komfortowe życie.