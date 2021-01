Edyta Herbuś, Sonia Bohosiewicz, Anna Popek - gwiazdy kochają MORSOWANIE

Morsowanie nigdy wcześniej nie było tak popularne. Sfrustrowani permanentnym (jak do tej pory) zamknięciem siłowni Polacy masowo ruszyli nad pobliskie zbiorniki wodne, aby hartować swoje organizmy w lodowatej wodzie. Odporni na trend nie są też rzecz jasna celebryci, którzy przygodami w lodowatej toni dzielą się na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Joanna Moro i Anna Popek morsowanie pokochały już przed kilkoma laty. Nic więc dziwnego, że i w tym sezonie skusiły się na chłodne kąpiele. Teraz dołączyły do nich też inne koleżanki z branży. Edyta Herbuś na ten przykład przyznała, że w kontakcie z chłodem jej pupa skurczyła się do rozmiarów orzeszka. Karolina Ferenstein-Kraśko zdołała natomiast zamoczyć jedynie nogi, choć nie wyklucza, że podejdzie do wyzwania po raz kolejny.