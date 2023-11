Zaradna Jolanta Kwaśniewska prawi o rodzinnych DOCHODACH w rozmowie z córką: "Zarabiałam więcej od taty"

RZECZYWISTOŚĆ 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Polecam artykuł w tygodniku Wprost z 2005 roku : „Kwaśniewska bez barier”. Wprost był wtedy naprawdę w najlepszym momencie - niezależna, poważna gazeta i nie bali się napisać prawdy o Kwachu. Orlenowska komisja zadała mocne ciosy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, ale to autorytet jego żony ucierpiał najbardziej. Ona też okazała się najmniej odporna na prawdziwe i urojone ataki mediów. Żądała od dziennikarzy statusu niekrytykowalnego półboga (co nie dziwi, skoro o mężu mówiła per „pomazaniec Boży”!), bardzo przeżywała wytykanie jej przez media hipokryzji. A czy nie było hipokryzją, gdy ta obrończyni skrzywdzonych nie miała oporów, by paradować w drogich futrach czy wyjeżdżać z córką na paryski Bal Debiutantek? Każdą, najdrobniejszą nawet złośliwość, Jolanta Kwaśniewska traktowała jak podważanie majestatu Rzeczypospolitej. Wychodziły przy tym na jaw jej gorsze cechy charakteru - małostkowość, miłość własna, brak dystansu. Jedna z pracownic pałacu opowiadała, jak prezydentowa rzuciła w nią źle ułożonymi kwiatami z wazonu. Kwaśniewska potrafiła też wulgarnie zwymyślać sprzątaczkę, kiedy znalazła na dywanie sierść psa.