Jolanta Kwaśniewska zapytana o pensję dla pierwszej damy. Wspomniała o EMERYTURZE Agaty Dudy

Jolanta Kwaśniewska spędziła w Pałacu Prezydenckim przeszło dziesięć lat i w tym czasie w świadomości wielu Polaków zapisała się jako wzór pierwszej damy. Po zakończeniu prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, jego małżonka nie wycofała się z życia publicznego. Kwaśniewska przez lata była związana z telewizją i na antenie TVN prowadziła program "Lekcja stylu", w którym uczyła na przykład Polaków, jak jeść ptysia. Choć obecnie była pierwsza dama nie występuje już w telewizji, jednocześnie wciąż jest aktywna medialnie. Niedawno gościła na przykład na organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego Campusie Polska Przyszłości.

We wtorek w sieci zadebiutował nowy wywiad z udziałem Jolanty Kwaśniewskiej. Tym razem była pierwsza dama wystąpiła na kanale Magdy Mołek, "W moim stylu". Panie w rozmowie poruszyły wiele tematów, związanych zarówno z obecnym życiem Kwaśniewskiej, jak i z latami, gdy pełniła funkcję pierwszej damy. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego opowiedziała na przykład, jak trudno było im wrócić do normalności po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego. Mołek zadała także swojej rozmówczyni kilka pytań dotyczących aktualnie "urzędującej" pierwszej damy, Agaty Dudy. Kwaśniewska zdradziła na przykład, czy ma jakieś rady dla żony Andrzeja Dudy.

Jolanta Kwaśniewska o wynagrodzeniu dla pierwszej damy. Wspomniała, jak sama kupowała sobie sukienki i kapelusze

W dalszej części wywiadu Magda Mołek zapytała również Jolantę Kwaśniewską, czy jej zdaniem dobrze się stało, że małżonka prezydenta RP od kilku lat otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Była pierwsza dama krótko przytaknęła, następnie zaś powróciła pamięcią do własnych doświadczeń. Kwaśniewska w rozmowie zaznaczyła, że ludzie oczekują od pierwszej damy, by dobrze wyglądała i była "fantastycznie ubrana". Żonie Kwaśniewskiego niewątpliwie udała się ta sztuka - wielu Polaków do dziś kojarzy ją bowiem ze świetnym gustem i nienagannymi stylizacjami. Była pierwsza dama zauważyła, iż obecnie politycy pokazują się w drogich garniturach, które finansują ich partie czy kluby. Jak jednak przyznała, jej sytuacja za czasów prezydentury męża wyglądała nieco inaczej.

Przez 10 lat nie zdarzyło się, żeby za państwowe pieniądze czy państwowej kancelarii kupiono mi jeden kapelusz, czy jeden kostium - zapewniła.

W rozmowie z Magdą Mołek Kwaśniewska wspomniała o spotkaniach z pierwszymi damami USA czy Francji, na przykład Bernadette Chirac, która przyleciała do Polski ubrana od stóp do głów w projekty Chanel. Żonę Kwaśniewskiego ubierały natomiast polskie projektantki - Ewa Minge, Teresa Rosati czy Malina Sobiech. Pierwsza dama znalazła również w kraju panie produkujące kapelusze.

Kwaśniewska w rozmowie powróciła pamięcią do sytuacji, gdy przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii, zamówiona przez nią wcześniej kreacja okazała się "dramatem". Pierwsza dama chwyciła wówczas za telefon i zadzwoniła do Maliny Sobiech. Gdy projektantka przysłała jej próbnik z materiałami, Kwaśniewska poprosiła ją o uszycie bladoróżowego kostiumu, który później włożyła na spotkanie z Elżbietą II i księciem Filipem. Ostatecznie strój leżał na Kwaśniewskiej idealnie. W rozmowie zaznaczyła jednak, że będąc pierwszą damą, nie mogła liczyć na pomoc stylistów, jak na przykład Michele Obama. Jak zdradziła, przygotowywanie się do oficjalnych wyjazdów, do dziś śni jej się po nocach.

Oglądałam właśnie taki film, że do Michelle Obamy wjeżdżają trzy wieszaki, przychodzą stylistki i mówią: "Wiesz Michelle, w tym Ci będzie dobrze, bierzesz to, tamto, tu masz buty, tu kapelusz". Nie doświadczałam tego przez 10 lat. Więc wierzcie mi, szykowanie się do jakichkolwiek wyjazdów jest dla mnie ciągle nocną marą (...) - dodała.

Kwaśniewska o pensji dla pierwszej damy. Wspomniała o emeryturze dla Agaty Dudy

Po dłuższej dygresji Kwaśniewska zapewniła, że jej zdaniem pierwsza dama w Polsce powinna otrzymywać wynagrodzenie - szczególnie, jeśli w przeszłości pracowała w placówce finansowanej przez państwo, tak, jak na przykład Agata Duda. Jak zaznaczyła, w związku z pełnioną funkcją, pierwsza dama na wiele lat zostaje wyjęta z życia zawodowego.

Wracając (...) do tego, czy pierwsza dama powinna dostawać jakąś tam pensję. Tak. (...) Zwłaszcza te pierwsze damy, które pracują w budżetówce, tak jak pani Agata Duda, to ona przez 10 lat nie jest nauczycielką, nie ma płaconych składek. (...) Przyjdzie ten moment, kiedy będzie mogła pójść na emeryturę - powiedziała w rozmowie.

Kwaśniewska wyjaśniła, że będąc pierwszą damą, sama opłacała swoje składki. Choć w związku z prezydenturą męża musiała zrezygnować z pracy zawodowej, jej firma wciąż działała i zarabiała.

Ja w zarząd tę moją firmę obrotu nieruchomościami przekazałam, w związku z tym moja firma ciągle zarabiała, więc ja miałam za co kupować te moje kapelusze i torebki. (...) Ale pamiętajmy, że przychodzi ten moment, okej, 10 lat wyjętych z życia. W związku z tym też i ta emerytura będzie znacznie niższa. (...) Tak, uważam, że pierwsza dama powinna otrzymać wynagrodzenie - powiedziała.

Kwaśniewska zasugerowała również, że idealną sytuacją byłoby to, gdyby pierwsza dama dodatkowo pracowała społecznie, angażując się w rozmaite projekty, co stanowiłoby wartość dodaną do prezydentury jej męża.

