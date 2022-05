Zaradna Kasia Tusk PODCINA GRZYWKĘ przed wyjściem z mężem (ZDJĘCIA)

Ostatnio Kasia Tusk relacjonowała na swoim profilu rodzinny wypad do Warszawy, podczas którego wieczorem wraz z mężem ruszyli w miasto. Po powrocie do domu małżonkowie po raz kolejny zafundowali sobie wychodne, a celebrytka zrelacjonowała przygotowania do wyjścia na InstaStories. Tusk otwarcie przyznała fanom, że ostatnimi czasy nie przykładała szczególnej wagi do wieczorowych stylizacji i obecnie przy okazji większych wyjść za każdym razem "próbuje wygrzebać jakieś staruchy z szafy". Tym razem celebrytka poprosiła więc internautów o pomoc w wyborze outfitu.