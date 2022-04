Rodzina Tusków w wiosennych nastrojach drepcze ze święconką do kościoła (ZDJĘCIA)

Jak co roku w Wielką Sobotę wierni odwiedzają kościoły, aby poświęcić pokarmy. Święconka to obowiązkowy element świąt wielkanocnych. Do koszyczka wkładamy przeważnie chleb, wędlinę, cukrowego baranka, chrzan, sól i kawałek ciasta. Nie może oczywiście zabraknąć pisanek, czyli udekorowanych jajek, które są symbolem początku nowego życia i triumfu życia nad śmiercią.