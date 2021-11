Zarobki tiktokerów: przeciętny influencer może W DWA LATA ODŁOŻYĆ NA MIESZKANIE?

Egościu 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Do czego ten dzisiejszy świat zdąża. Ludzie którzy bardzo ciężko pracują kilkanaście lat żeby odkładają na swoje M i jak przychodzi do zakupu to okazuje się , że ceny szybują w górę i trzeba doskładać bo nie starczy. A tacy ludzie , którzy zajmują się bzdetami tworzą kanał w sieci i pokazują wszystko co się da do tego zarabiają taką kasę która absolutnie jest nieadekwatna do tego co robią. Ten świat dzisiejszy jest strasznie pokręcony i niesprawiedliwy.