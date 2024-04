Agnieszka Chylińska powiedziała o małżeństwie na wizji. Padły ZASKAKUJĄCE słowa: "Tak mam przez 22 lata, więc znam ten BÓL"

Genofewa❤️ 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Wielkie mi co sie dzieckiem zajac jak ktos na ciebie robi i nie musisz sie martwic o to co do gara wlozyc i jeszcze ci oplaci egzotyczne wakacje kilka razy do roku. Samotne matki niepelnosprawnych dzieci maja o wiele gorzej niz facet utrzymanek zony milionerki ktory z wlasnymi dziecmi siedzi, nie musi sie o nic martwic i oplywa w luksusy. Jakby mu nie pasowalo to by poszedl do pracy. 22 lata sie dziecmi zaslaniac? 😅 poza tym skoro widzi ze mu robienie dzieci nie wychodzi (tam chyba wszystkie dzieci sa akustyczne) to powinien zaprzestac produkcje juz po pierwszym, ja tez bym nie szanowala takiego faceta