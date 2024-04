Widzowie "Mam Talent" psioczą na Agnieszkę Woźniak-Starak po odcinku na żywo: "Słabo się wypowiada"

Nat 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Szulimowa owszem, ma doświadczenie przed kamerą, tylko co z tego, jesli ona przed kamerę po prostu się nie nadaje. Sama pcha się na siłę lub jest lansowana, właściwie nie wiadomo dlaczego. Nie mówi płynnie, jest sztuczna i wystudiowana, co widać na kilometr, ciężko się jej słucha, co jest dosyć męczące. No i nie ma za wiele do powiedzenia. Wszystko tam zgrzyta. Ostatnio już ją na Onecie widziałam, jest tam jak kwiatek do kożucha,chyba komuś rozum całkiem odjęło.