Zaskakujące życie prywatne Mariusza Kamińskiego. Z żoną rzadko pokazuje się publicznie, a w młodości siedział W POPRAWCZAKU

W ostatnich dniach cała Polska żyje sprawą skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika . Jest to wynik prawomocnego wyroku, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, wymierzając posłom karę dwóch lat pozbawienia wolności. Sami zainteresowani od początku mówili, że wyroku nie uznają, a ułaskawienie Andrzeja Dudy z 2015 roku, mimo wątpliwości formalnych ze strony części prawników, ich zdaniem wciąż pozostaje w mocy.

W 1981 roku, gdy miał zaledwie 16 lat, został skazany na rok pobytu w poprawczaku. Skazano go wówczas za zbezczeszczenie Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej. Na tym jednak nie koniec, bo 2 lata później został aresztowany podczas demonstracji antykomunistycznej, a potem wyrzucono go z liceum. Nie przeszkodziło mu to natomiast w zdobyciu wyższego wykształcenia, bo ostatecznie został absolwentem studiów w Instytucie Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.