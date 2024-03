Zaskoczeń na Clout MMA ciąg dalszy: Marianna Schreiber jednak zawalczy! Wiadomo, kto będzie jej rywalką. Dobry wybór?

W sobotę na instagramowym profilu federacji Clout MMA poinformowano, że Marianna Schreiber będzie mogła zaprezentować swoje freak-fighterskie umiejętności, ale za to z inną przeciwniczką. Niedoszła "Top Model" zawalczy bowiem z Lexy!

Mniej niż 24 godziny do walki ciężko o znalezienie zastępstwa. Ale udało się! W miejsce zatrzymanej przez policję GOSI MAGICAL wchodzi LEXY CHAPLIN. Do pojedynku LEXY CHAPLIN - KRÓLOWA dojdzie, jeśli współwłaścicielka organizacji zostanie dopuszczona do starcia przez lekarzy po pojedynku z LINKIMASTER [pisownia oryg.] - czytamy w oświadczeniu na instagramowym profilu Clout MMA.