Zaskoczenie w "Top Model": uczestniczka ZREZYGNOWAŁA z programu! Internauci pomstują na jej decyzję: "Po co zabierać komuś miejsce?"

"Odpadam ze swojej woli". Dobrowolnie odeszła z "Top Model". Fala komentarzy

Na pytanie o to, skąd ta pewność, uczestniczka ujawniła powód autoeliminacji. Chodziło o zobowiązania zawodowe, które uniemożliwiały jej dalszy udział w programie. Co ciekawe, wygląda na to, że gdyby nie podjęła takiej decyzji, to dalej walczyłaby o wygraną, bo Krupa trzymała między innymi właśnie jej zdjęcie.

"Po choinkę ktoś idzie do programu, by potem zrezygnować, bo praca? Jak tak można, w tym momencie zabrała miejsce komuś, kto by walczył do końca", "Skoro wiedziała, że ma urlop na jakiś tam czas, to po co w ogóle przychodziła? Nic nie trwa wiecznie", "Po co ona przyszła do programu, skoro wiedziała, że i tak nie będzie mogła zostać na dłużej?", "Nie wiedziała, że to nie potrwa tydzień? A co z pracą modelki, też by nie miała czasu? Po co komuś zabierać miejsce?", "Tylko zajęła komuś miejsce" - czytamy.