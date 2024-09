Fala komentarzy po emisji "Top Model". Wylano morze łez, rozkleiła się też Helena Englert: "Ciężko się to ogląda"

Fala komentarzy po emisji "Top Model". "Co to za edycja?"

To są kadry, które powstały po delikatnym załamaniu nerwowym Huberta, które... Jest takie coś, że ty [tu wskazała na Klaudię - przyp.red.] mi strasznie przypominasz mnie. Ty jesteś po prostu jakby gotową modelką, aktorką, osobą do pracy w show-biznesie, jesteś świadoma swojego ciała, rozwalaczka stołów, ale masz też ogromną empatię. I był przepiękny moment, jak Hubert płakał i ty siedziałaś i głaskałaś go po dłoni - oceniała. A Hubert... Trochę jest tak, że jak się dorasta w show-biznesie, to się nie zna takich ludzi jak ty. Jezu, jakie to jest straszne, po prostu okropne to jest. Ja tak strasznie tęsknię za taką czystością, którą ty masz. I mam ogromny szacunek do tego, że ty masz ten wstyd i że ciebie tyle to kosztuje, że ja niemal nie chcę, żebyś ty ten wstyd tracił, bo to jest jakaś taka wartość, której ja strasznie dawno nie widziałam i strasznie to jest po prostu śliczne i ładne. Weź wygraj ten program, co? Bo jestem w tobie po prostu totalnie zakochana, there I said it.