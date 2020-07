ZASKOCZONA Karolina Pisarek odpowiada Joannie Krupie: "Nie jest to tak ciepłe powitanie, na jakie LICZYŁAM"

Jakiś czas temu dumna Pisarek ochoczo pochwaliła się w sieci, że widzowie będą mogli oglądać ją w nowej edycji Top Model. Co istotne, nie do końca zdradziła wówczas, jakie zadanie zostało dokładnie jej powierzone, więc nie zabrakło głosów, że być może zastąpi... Joannę Krupę w roli prowadzącej. W końcu jednak sprawa została wyjaśniona i już wiadomo, że Pisarek została gospodynią kulisów show, które oglądać można na Playerze.

Od początku programu jestem prowadzącą. To jest moje dziecko, mój pierwszy program. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł go prowadzić. To ja najbardziej byłam za Karoliną, jak była w programie. To ja ją promowałam, chodziłam z nią na ścianki jako "support" - powiedziała nam Joasia.