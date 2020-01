"Kryminalne" przygody Julki ze Złotowa

Kilka tygodni temu Maffashion opowiadała na Instagramie, że jej laptop w dość tajemniczy sposób "zaginął" w jednym z bydgoskich hoteli. Pełna podejrzeń celebrytka postanowiła zgłosić sprawę na policję i po ponad miesiącu dostała wezwanie na komisariat. Niestety opuściła go nieusatysfakcjonowana.

"Zeznania złożone. Informacji żadnych nie podano mi, bo...bo to sprawa prowadzona przez oddział w Bydgoszczy. Cool. Czyli sprawa dalej w toku. Podałam wartość sprzętu, miejsce zakupu, do czego mi służył, powtórzyłam całą chronologię "wydarzeń" podczas kilkunastogodzinnego pobytu w hotelu Holiday Inn by Bydgoszcz - wyznała poirytowana swoim followersom.