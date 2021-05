Zaspana Małgorzata Rozenek wita się z fanami w piżamce ze słonecznego Meksyku: "JESTEŚMY TUTAJ W PRACY"

HOP SIUP! 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Majdanka trzeba ostrzec przed podrywaniem Meksykanek, bo może skończyć jako „zaginiony”, co zdarzało się w ostatnich latach. Na kontrolowane przez mafiosów „zawodowe panie” nie stać go - pieniądze trzyma Majdankowa. Która to „Małgosia” przeżywa w Tulum szok, bowiem znika w tłumie „córek” i „sióstr”, jakie przywożą z sobą rosyjscy gangsterzy, a dziewczyny mają 16, max. 22 lata, no i są od żony „Radzia” o wiele ładniejsze, zgrabniejsze, nie mówiąc o tym, że zdecydowanie młodsze. Jedyne, co łączy Majdankową z panienkami byłego ZSRR, to zamiłowanie do koszmarnie kiczowatego stylu ubierania się, wulgarny makijaż, kosmetyczne i operacyjne przeróbki, łańcuchy, torebeczki itp. Powodzenia w Tulum! – bardziej inteligentni i zamożni turyści wynieśli się z tego miejsca już 20 lat temu…