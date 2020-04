Zaszyty w piwnicy Depp dodał PIERWSZY POST na Instagramie: "Teraz możemy prowadzić dialog w obliczu zagrożenia"

Podobnie do wielu innych celebrytów, Depp zachęcił też do walki z nudą i wykorzystania kwarantanny do rozwijania swoich pasji i poszerzania wiedzy.

Wykorzystajmy ten czas na naukę. Pamiętajcie, że dziś to dziś i już nie wróci. Stwórzcie coś, co zaprocentuje jutro. Coś, co rozświetli czyjś dzień - zachęcił Johnny. Moje dzieci często przychodziły do mnie i mówiły: "Tatusiu, jesteśmy tacy znudzeni". A ja zawsze mówiłem to samo "Nuda jest niedopuszczalna". Zawsze jest coś do roboty, zawsze. Rysuj, czytaj, myśl, maluj, poucz się, nakręć film telefonem, zagraj na instrumencie, a jeśli nie potrafisz - naucz się. Jeśli go nie masz - zbuduj sobie. W domu jest pełno rzeczy, które wydają dźwięki. Posłuchaj starej muzyki, nowej muzyki, muzyki, której nie znasz.