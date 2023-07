Zayn Malik miał uderzyć i zwyzywać niedoszłą teściową. Po kilku latach przerwał milczenie

gość 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Tam nie było "zgromadzonych dowodów", tylko było "no contest to charges"; czyli że ani się nie przyznaje, ani przyznaje do winy. Nie ma w Polsce porównywalnej instytucji. Nie znam prawdy, nikt z nas nie zna. Ale przy założeniu, że nie uderzył teściowej, tylko była awantura słowna, generalnie mu się nie dziwię, bo 1) słowo przeciwko słowu i w sumie to jak np. świadkiem była ta jego była, wiadomo, że stanie po stronie matki. No i na słowo raczej by kobiecie uwierzyli. Ława przysięgłych osądza i wcale nie mają przymusu, by kierować się dowodami, mogą się kierować PRem - dowodem na to jest wygrana Deppa w USA (osiągnęły go zwykłe ziuty za to, że fajnie grał w Piratach z Karaibów) i przegrana w UK (osądzono dowody, w tym jego własne SMSy z jego rodziną i znajomymi). A on nie miał nigdy super PRu. Przegrana sprawa. 2) Dla mediów to byłoby używanie. 3) Ani się nie przyznał, ani przyznał. Więc nie można powiedzieć, że przyznał się do pobicia niedoszłą teściową, ale też nie bił się z nią w sądzie.