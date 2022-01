Zayn Malik miał ROMANS, gdy był jeszcze z Gigi Hadid?! "Nazywałam go moim "panem Greyem". Świetnie się razem bawiliśmy"

Teraz wychodzi na jaw, że Malik ma na sumieniu więcej niż tylko problem z utrzymaniem nerwów na wodzy. Jak donosi "Daily Mail", cztery lata temu wokalista miał wdać się w płomienny romans z niejaką Abigail Clarke, gwiazdką brytyjskiego reality show "The Only Way Is Essex". Znajoma Clarke ujawniła w rozmowie z serwisem, że Zayn "popadł w obsesję" na punkcie 30-latki", gdy tylko zobaczył ją w jednym z barów w Los Angeles. Były członek "One Direction" zaczął bezceremonialnie podrywać Abigail, wyznając jej, że "kocha krągłe dziewczyny z dużym tyłkiem". Tak rozpoczął się ich płomienny romans.