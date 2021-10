Zayn Malik chce uniknąć bitwy o opiekę nad 13-miesięczną córeczką. Szyki może popsuć mu Yolanda Hadid...

Nck 54 min. temu zgłoś do moderacji 37 4 Odpowiedz

Na zdjęciach buziaczki i przytulanki, a in real life takich chwil pewnie mieli z 10%, większość czasu było umiarkowanie, a jak go coś pie***lnęlo lub się nacpal/nachlał to była patologia. A ona to wszystko znosi, dla tych rzadkich chwil kiedy on akurat ma dobry humor. I nieważne czy jesteś zwykła Karyna z blokowiska czy celebrytka Gigi, jak masz zachwiane poczucie wartości i wynikający z tego pociąg do bad boyów, tak to często wychodzi