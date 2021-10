Zayn Malik i matka Gigi Hadid kłócili się od dawna! Ujawniono POWÓD KONFLIKTU!

True 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Nie można krytycznie oceniać Zayna mimo jego popełnionych błędów...Poniosły go emocje. Poczuł sie bezwartościowy gdy teściówka zaczeła rządzić ich życiem, a szczególnie jego dziecka. Każdy facet na jego miejscu by sie wkurzył. Yolanda nie sprawia dobrego wrażenia. Wydaje sie bardzo zaborcza, toksyczna... Gigi i Zayn są młodzi chcieliby córke wychowywać po swojemu a mama niepozwala. Jest to strasznie toksyczne. Zayna konkretnie poniosło... Przesadził z tym przeklinaniem ala pierdolone, pierdoloną itp ... Jeśli aż tego dopuścił sie można domyślić sie, jaką Yolanda jest bardzo męczącą, toksyczną kobietą... Jak go wykończyła psychicznie. To bardzo dla niego trudne tymbardziej, że Gigi trudno sprzeciwić sie mamie...Wolała z nim zerwać dla świętego spokoju . Trudno ocenić jak wyglądają relacje Zayna i Gigi ale zapewne chcieli tworzyć te rodzine a mama przykleiła sie na dokładke. Często teściówki szkodzą taką zaborczością. Tylko od Gigi zależy co dalej nastąpi... Zayn powinien trzymać nerwy na wodzy... Gdy w gre wchodzą intensywne emocje i dobro dziecka wtedy można różnie reagować w takiej sytuacji . Jednak musi sie opanować bo jeszcze zakażą mu kontaktów z dzieckiem ehh. Tak to jest gdy rodzinka miesza sie do związków. Nie zrzucajcie tego na fakt, że jest arabem! Każdemu człowiekowi w ekstremalnych sytuacjach mogą puścić nerwy.Dana religia nie ma tu żadnego znaczenia. Poza tym w każdej religii są ludzie przyjaźni jak i bezwzględni, agresywni.To zależy od wychowania co sobą reprezentują i tyle. Obrażacie z góry arabów bo tak najłatwiej siać ksenofobie. Lepiej być przyjaźnie nastawionym do każdej religii. Warto być poprostu miłym, tolerancyjnym aczkolwiek ostrożnym w każdej relacji. To tyle.