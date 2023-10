Zbigniew Łuczyński z "Uwagi" jest po rozwodzie. Z polską aktorką doczekał się dwójki dzieci

Renata 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 11 Odpowiedz

Ludzie dostali socjal 500+ dla dzieci - ŹLE, zmniejszenie wieku emerytalnego - ŹLE, kredyt 2% na mieszkanie - ŹLE, 13/14 dla emerytów - ŹLE, tarcza dopłaty do prądu - ŹLE, 0 vat do 26 roku życia - ŹLE, wakacje kredytowe - ŹLE, zmniejszenie niedziel pracujących - ŹLE, paliwo po 5,99zl - ŹLE, 0% VAT na jedzenie - ŹLE, darmowe leki - ŹLE, dopłaty do źłobķów - ŹLE. Wniosek nasuwa się sam - LUDZIE NIE POWINNI DOSTAC NIC, BO I TAK CIAGLE ŹLE. Ale najważniejsze, że aborcja zakazana. To dla Was najważniejsze. Reszta się nie liczy. Czekam aż Tusk Wam to wszystko pozabiera i będziecie się cieszyć. Innego tłumaczenia nie ma.