Zbigniew Zamachowski wprowadza się do NOWEGO MIESZKANIA! 300 metrów od starego…

Rozstanie Moniki i Zbigniewa Zamachowskich odbiło się w mediach szerokim echem. Choć jak dotąd żadne z nich nie poinformowało oficjalnie o rozpadzie trwającego niemal dekadę związku, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że ta dwójka nie jest już razem.

Wszystko wskazuje na to, że zaradny 59-latek już znalazł sobie nowe lokum. Jak możemy wywnioskować ze zdjęć paparazzi, aktor nie przeniósł się do kawalerki, którą wynajmował od jakiegoś czasu, ale do nowego mieszkania położonego nieopodal tego (ponoć jedyne 300 metrów), w którym do niedawna mieszkał z Moniką. Tym razem w przenoszeniu dobytku nie pomagał mu jednak syn, a firma przeprowadzkowa. Na fotografiach widzimy, jak instruowana przez Zamachowskiego grupa mężczyzn z zaangażowaniem wnosi jego walizki, kartony, pianino i obrazy.