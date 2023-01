Zbigniew Zamachowski zdenerwował się na pytanie o byłą żonę. "Rzucił słuchawką"

Zbigniew Zamachowski i Monika Richardson byli parą przez prawie 10 lat. Zaczęli spotykać się w 2012 roku. Dla każdego z nich było to trzecie małżeństwo, które ponownie zakończyło się decyzją o rozstaniu. Para rozeszła się w 2021 roku. Od tamtego czasu są jednak bez rozwodu. Ta kwestia wyjątkowo interesuje media, ale oboje konsekwentnie unikają odpowiedzi na pytania w tej sprawie.

Zbigniew Zamachowski i Monika Richardson - po rozstaniu, ale bez rozwodu

Zbigniew Zamachowski i Monika Richardson mają za sobą już trzy małżeństwa zakończone rozstaniem, jednak nie czują się zniechęceni do dalszego zawiązywania relacji. Jeszcze w 2021 roku dziennikarka zaczęła spotykać się z Konradem Wojterkowskim. Aktor zaś zbliżył się do Gabrieli Muskały. Mimo braku rozwodu Richardson porzuciła nazwisko Zamachowska i wróciła do nazwiska po swoim pierwszym mężu. Para nie utrzymuje ze sobą kontaktu.