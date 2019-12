Zborowscy w końcu spędzą święta w komplecie? Maria Winiarska zapowiada: "Robię Wigilię na 19 OSÓB"

Choć ród Zborowskich jest stosunkowo zgrany i słynie z zamiłowania do podkreślania swojej rodzinności, to każde z nich zajmuje się swoimi sprawami. Zofia Zborowska widzie obecnie życie szczęśliwej mężatki, natomiast jej siostra, Hanna Zborowska-Neves, na co dzień żyje i mieszka w Brazylii z mężem i córkami. Z tego powodu Zborowscy nie mogą spędzać ze sobą tyle czasu, ile zapewne by chcieli.