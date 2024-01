Zdegustowana Małgorzata Zajączkowska opisuje TRAUMATYCZNĄ podróż koleją. "Smród jak cholera"

W kończącym się powoli tygodniu nieprzyjemności z przejażdżki koleją doświadczyła Małgorzata Zajączkowska . Popularna aktorka pożaliła się za pośrednictwem Facebooka na swoje ciężkie przejścia na pokładzie pociągu wiozącego ją do Krakowa. Gwiazda odczuła (i to dosłownie) olbrzymi dyskomfort podczas jazdy .

Małgorzata Zajączkowska narzeka na podróż PKP. Sama też dała plamę

Po dwóch minutach wracam, a tu smród jak cholera . Pan od ciszy otworzył pojemnik z czymś, co postanowił zjeść. Na mój węch gustuje w padlinie. Przesiadłam się, nie ja jedna. A pan wsadził korki do uszu i pałaszuje wyglądając przez okno. Ale w ciszy . I samotności - zrelacjonowała.

Zajadanie czegoś smrodliwego nie było zabronione w tym wagonie, więc teoretycznie miał prawo wcinać to, co innym śmierdziało, ale jemu smakowało; To, że pani nie je mięsa i wędlin, to nie znaczy, że takie jedzenie śmierdzi. Wagon był dla ludzi, którzy wyciszają swoje komórki i zachowują ciszę; Przemiła pani Małgosiu, jechała pani w wagonie ciszy, a nie przyjemnych zapachów. Smród był więc dozwolony - spostrzegli komentujący.