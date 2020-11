Sławomir Świerzyński gorliwie broni milionowych dotacji od rządu: "Chory w szpitalu TEŻ POTRZEBUJE MUZYKI"

Anna 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Płacił wysokie podatki bo miał ogromne przychody , skoro dotacja miała wynosić 600tys i pokrywać 50% strat to raczej biednie mu się nie żyło i jak to się ma odnosić do restauratora który idzie w plajtę ,musi opłacać czynsz i ZUS poprostu skala ignorancji nie zna granic !!!i jeszcze nienażarty prymityw obraza Kult , zespół który powstał i funkcjonował w latach w których o takich pieniądzach to nawet nikt nie śnił WSTYD