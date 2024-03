Zdjęcia posła Lewicy krążą po portalach gejowskich. Łukasz Litewka zabrał głos

Łukasz Litewka ma 34 lata i przez ostatnią dekadę pełnił funkcję członka rady miasta Sosnowca. W październikowych wyborach uzyskał jednak mandat do Sejmu, zdobywając aż 40,5 tys. głosów. Od początku politycznej kampanii sposób, w jaki się reklamował, należał do niecodziennych. Między innymi na swych bannerach zachęcał do przygarnięcia psów ze schroniska, a także udzielał się w działalności charytatywnej dla potrzebujących dzieci.