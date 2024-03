Marianna Schreiber REAGUJE na wywody męża i grzmi: "Nie powinniśmy komentować naszych spraw publicznie!"

xxx 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Wszyscy go nagle bronią jeszcze na niego z żalu zagłosujcie niech zostanie tym na kogo tam startuje w wyborach.Przykre ,że on się zajął tylko polityką a przy dziecku matka jej pomagała.A ojciec tylko do fotek.Przerażające po co mu było dziecko by inni je wychowywali a nie on.