Zdradzona Khloe Kardashian spędza przepełniony atrakcjami dzień z córką i siostrzenicą (ZDJĘCIA)

Los wciąż rzuca kolejne kłody pod nogi Kardashianki, mimo to celebrytka stara się robić dobrą minę do złej gry i całą uwagę poświęcić opiece nad małą True. W sobotę paparazzi uwiecznili moment, jak 37-latka zabrała na miasto swoją pociechę oraz młodszą córkę Kim, Chicago. Najpierw Kardashianka zaprosiła dziewczynki na obiad do chińskiej restauracji Pick Up Stix, po czym wzięła je na deser do lodziarni Jeni's Ice cream. Ostatnim przystankiem był sklep z zabawkami Barnes and Noble.