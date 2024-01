Żebrowscy bawią się na Balu Demokracji. Aleksandra pokazała, jak mąż wywija na parkiecie, a Michał opublikował nagranie ze stopami żony (FOTO)

Monka33 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pudel nie kasuj. Dlaczego prezydent ułaskawiający kryminalistów milczy w temacie „ Na Brooklynie w Nowym Jorku odkryto podziemny tunel, prowadzący do synagogi z Chabad-Lubawicz (ta sekta organizuje Chanukę w polskim Sejmie). Próba zacementowania przejścia (8 stycznia 2024 roku) doprowadziła do konfrontacji (…)z policją. Aresztowano 9 osób. W trakcie przeszukania odnaleziono zakrwawione materace!”-wppl Dlaczego internet milczy??????nas zwykłych ludzi wyzywają od najgorszych mając na sumieniu brudy związane z krzywdzeniem nieletnich na tle seksualnym. Dlaczego media milczą???pis coś bredzi o ataku na (nich)wolność a wy partio pisowska co robiliście nam Polakom????już zapomnieliście o łamaniu przez was praw człowieka????,już zapomnieliście jak krzywdziliście polskich patriotów nagłaśniających prawdę??????.Hipokryzja i zakłamanie. Andrzeja Leppera też się pozbyliście bo miał na was dowody.