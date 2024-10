Zendaya świeci golizną w ODWAŻNEJ sukience. Śmiała kreacja była hołdem dla Cher

Nie jest tajemnicą, że sławni i zamożni lubią bawić się we własnym towarzystwie. Idealna okazja do wystrojenia się w kreacje warte krocie i pospijania sobie nawzajem z dzióbków, przydarzyła się amerykańskim prominentom w sobotę w Cleveland, gdzie odbyła się tegoroczna edycja gali Rock and Roll Hall of Fame. Na ściance zaroiło się od wpływowych kobiet świata show biznesu, a prym we wdzięczeniu się do zdjęć fotografów tradycyjnie już wiodła Zendaya.