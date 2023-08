Zendaya żegna Angusa Clouda. "Jestem wdzięczna, że mogłam słyszeć jego zaraźliwy chichot" (FOTO)

Zendaya zabiera głos po śmierci Angusa Clouda

Słowa nie są w stanie opisać nieskończonego piękna, jakim był Angus (Conor). Jestem bardzo wdzięczna, że ​​miałam szansę poznać go w tym życiu, nazywać go bratem, widzieć jego ciepłe, życzliwe oczy i promienny uśmiech, słyszeć jego zaraźliwy chichot (właśnie uśmiecham się na samą myśl o tym) - pisze pod czarno-białym zdjęciem Clouda i kontynuuje:

Wiem, że ludzie często używają takiego wyrażenia, gdy mówią o ludziach, których kochają: "Rozświetlali każdy pokój, do którego wchodzili", ale on naprawdę był w tym najlepszy. Chciałabym go takiego zapamiętać. Za całe to bezgraniczne światło, miłość i radość, które zawsze potrafił nam dawać. Będę pielęgnować każdą chwilę - przekonuje pogrążona w żałobie 26-latka i kwituje: