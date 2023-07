Zenek Martyniuk obrzucony jajami na scenie. "Nigdy nie spotkałem się z takim czymś". Chciał zakończyć koncert (WIDEO)

tajemnica 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Czyżby komuś podpadł i obnażył prawdę/ kulisy show biznesu. Tak to wygląda. Aż taka agresja. Jak kogoś nie lubię, to się do niego nie odzywam, nie odwiedzam etc etc. A nie go prowokuję do kłótni i wyżywam swoje bolączki, kompleksiki i frustracje. Proste.