Radosny Zenek Martyniuk z odchudzoną Danusią u boku pali papieroski i cyka sobie fotki z fanami na imprezce (ZDJĘCIA)

A ja chce tylko powiedzieć, że życie jest piekielnie niesprawiedliwe. Jestem właśnie w trakcie pisania matur, ciezko pracuje, z każdego rozszerzenia jak na razie będę miała ponad 70% i dowiedziałam się, że nie mam szans studiować. Moje miasto jest oddalone o około 3h drogi od dwóch najbliższych uniwersytetów, kredyt studencki to maksymalnie 1000zł miesięcznie a akademik kosztuje w dwóch najbliższych miastach 500-700zł plus koszty wyżywienia, bilety, książki i dowiedziałam się od rodziców, że przez najbliższe dwa lata napewno na studia nie pójdę. Za to moja koleżanka usłyszała od rodziców, że ma nie rozważać publicznych uczelni tylko iść na prywatne studia prawnicze aby miała szanse na prace w lepszych kancelariach (bo wykładowcy wybierają sobie najlepszych studentów) oraz ma większe szanse na prace poza Polską. Jej jedyne zmartwienie to czy wybrać prywatne studia w Warszawie czy w Gdyni (o Gdyni myśli dlatego bo marzy aby chociaż 5 lat mieszkac na morzem) Życie jest potwornie niesprawiedliwe a to kim będziemy zależy w dużej mierze od finansów naszych rodziców