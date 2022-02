Zenek Martyniuk szczerze o małżeństwie z Danutą: "Zdarzają się kłótnie, WYBUCHY ZŁOŚCI"

Jak w każdym małżeństwie, tak i w naszym kłótnie się zdarzają , ale są to raczej krótkie sprzeczki, takie wybuchy złości... Myślę, że w żadnym związku nie ma tylko dobrych chwil, pojawiają się problemy, smutki, życiowe rozterki. U nas jest tak samo - wyznaje.

Ja i Danusia jesteśmy, jak to mówię, "ludźmi starszej daty". Rzeczy wolimy naprawiać, a nie wyrzucać, a tak przecież robi wielu ludzi w dzisiejszych czasach. Myślę, że to jeden z elementów, który nas utrzymuje razem. Przed ślubem spotykaliśmy się przez dwa lata, podjęliśmy decyzję, że pragniemy iść przez życie jako małżeństwo. Mam nadzieję, że tak pozostanie dalej, aż do śmierci - mówi na łamach katolickiego tygodnika "król disco polo".