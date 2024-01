Zenon Martyniuk był w świetle prawa ZA MŁODY na ślub z Danutą Martyniuk! Z "ważnych powodów" musiał uzyskać zgodę sądu...

Skoro i tak cała Polska siedzi już w interesie Martyniuków (ponownie dziękujemy Danielowi za emocjonujący start w nowy rok), to dlaczego nie pogrzebać trochę w ich rodzinnej przeszłości? Super Express przed laty zwrócił uwagę na pewną ciekawostkę z początku znajomości Zenona i Danuty Martyniuk . Oto okazuje się, że discopolowy bard w chwili ślubu ze swoją muzą był według polskiego prawa zbyt młody na zawarcie związku małżeńskiego!

Zenek Martyniuk był za młody na ślub z Danutą. Jak do tego doszło?

Żeby zrozumieć całą tę sytuację, musimy sobie stworzyć pewną oś chronologiczną. Zenek i Danka biorą ślub 4 lutego 1989 roku. Miejsce: Bielsko Podlaskie, kościół Matki Bożej z Góry Karmel. Na imprezie 250 osób. Danuta ma wtedy 23 lata. Zenon - zaledwie 20. Piszemy "zaledwie", ponieważ do roku 1998 według polskiego prawa wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa wynosił 18 lat w przypadku kobiet i aż 21 lat w przypadku mężczyzn. Co tu się więc tak naprawdę zadziało?