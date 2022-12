Zenek Martyniuk jest zachwycony metamorfozą Danusi i też chce SCHUDNĄĆ! "Postanowił, że weźmie się za siebie"

Danuta Martyniuk kilka miesięcy zaprezentowała swoją imponującą metamorfozę. Żonie króla disco polo udało się już schudnąć prawie 20 kilogramów i wygląda na to, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Niedawno Telewizja Polska postanowiła zaprosić nawet Danusię do "Pytania na śniadanie", by mogła pochwalić się swoją przemianą w śniadaniówce. Niedługo potem Martyniukowa udzieliła wywiadu Jastrząb Post, gdzie wyjawiła, że do odchudzania zmotywował ją między innymi niepochlebne komentarze internautów...