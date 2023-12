Zenon Martyniuk ma już nową fuchę po zmianach w TVP! "Przepyszne wędlinki, kiełbaski, kabanosy, balerony, szyneczki..." (WIDEO)

W związku ze zmianą rządu i co za tym idzie - rewolucją w TVP, "Sylwester Marzeń" stanął pod znakiem zapytania. Jak się jednak okazało, nowe władze telewizji publicznej zrezygnowały z większych zmian w muzycznym przedsięwzięciu. Wszystko ponoć przez umowy sylwestrowych artystów, z których wynika, że w przypadku rezygnacji, stacja musiałaby wypłacić gigantyczne kary umowne. Poza brakiem wielkiej zagranicznej gwiazdy, impreza w Zakopanem będzie więc wyglądała tak jak w poprzednich latach.

Mimo że 31 grudnia na zakopiańskiej scenie swoim wokalem znów uraczą Polaków Maryla Rodowicz , Edyta Górniak , Zenon Martyniuk czy Sławomir , mówi się, że to ostatni sylwester "na starych zasadach". Nic dziwnego, że niektóre z czołowych gwiazd Telewizji Polskiej zaczęły znajdywać sobie inne fuchy. Mowa m.in. o Zenku, który postanowił spróbować swoich sił w reklamie.

Na TikToku pojawiły się właśnie nagrania będące efektem współpracy "króla disco polo" z Shop & Save Market. Widzimy na nich, jak 54-latek reklamuje produkty, które można znaleźć na półkach sieci sklepów należących do polonijnego małżeństwa biznesmenów. Pozuje m.in. z pieczywem z "polskiej mąki" oraz "przepysznymi wędlinkami".

Cześć kochani, kłania się Zenek Martyniuk. Moi drodzy, widzicie tutaj przede mną przepyszne wędlinki, są kiełbaski, są kabanosy, są balerony, są szyneczki. Wszystko to, kochani, smakuje naprawdę niesamowicie. Zenek Martyniuk, polecam - słyszymy na jednym z filmików z przyodzianym w biały fartuch piosenkarzem w roli głównej.

Władza się zmieniła, trzeba dorobić ; Kurde, Zenek, aż tak ciężko? ; Zenek zmienia profesję, teraz będzie rzeźnikiem; Na pewno teraz tam nie kupię; Jakoś do mnie nie przemówił. Reklama nie pykła; Jak do tego doszło? Nie wiem - czytamy.

