Zenon Martyniuk zabrał żonę do Paryża. PRZERAŻONA Danuta Martyniuk wspomina: "Tłumy ludzi, kradną, więcej tam NIE POJADĘ"

sylwia 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Danusia jako małżonka z reklamówką do Paryża pojechała i pokazała fotki przy pizzy. A Pani ciemnoskóra, więc pewnie (dla Danusi to ważne) z Afryki, była Zenkiem i Danusią zachwycona. Ale reszty ciemnoskórych się już bała. I takie newsy byśmy mieli już zawsze, gdyby PiS wygrało. No i osiągnięcie naukowe byśmy polskie mieli w praktyce stosowane, czyli testy.... wykrywające tabletki wiadome w organizmie kobiety. Zamordyzm na poziomie profesorskim. Do tego nie wiem, czy słyszeliście, ale partia Hołowni to według Pana Kaczo. Ra to od obcych pochodzi. Tym razem może i nawet zielonych ludków. Edzi trzeba by zapytać jako ekspertki. Grunt to mieć nowego w.r .oga do wzmocnienia zawziętego elektoratu na kolejne wybory.