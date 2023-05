Zespół Sixteen 25 lat temu reprezentował nas na Eurowizji: "To była klęska". Pamiętacie? (WIDEO)

W latach 90. zespół Sixteen robił w Polsce furorę. Wszyscy nucili takie hity jak "Obudź we mnie swoją Wenus", "Boskie lato" czy "To takie proste". Dziś już mało kto pamięta, że taki zespół istniał. Wokalistą grupy muzycznej była Renata Dąbkowska, która postanowiła porzucić na stałe show biznes i po odejściu z zespołu zajęła się warsztatami z muzykoterapii i logorytmiki z dziećmi ze spektrum autyzmu.

W 1998 roku zespół Sixteen walczył w preselekcjach do Eurowizji z takimi wokalistami i zespołami jak Kasia Stankiewicz, Mieczysław Szcześniak i De Su. Już wtedy nie obeszło się bez kontrowersji. Regulamin dopuszczał możliwość wyłonienia artysty podczas publicznego koncertu, co nie spodobało się grupie polskich producentów fonograficznych. Jednak o wyłonieniu zwycięzcy w preselekcjach zdecydowała ostatecznie komisja w TVP. Powodem miał być poziom zgłoszonych piosenek do konkursu, co uniemożliwiło zorganizowanie koncertu z udziałem publiczności.

Dlaczego wybrano właśnie naszą piosenkę i zespół Sixteen? Nie mam pojęcia! Może dlatego, że ostatnimi czasy jakoś solistkom na Eurowizji się nie wiodło? Cieszę się obłędnie, chociaż nie ukrywam, jest strach - powiedziała Renata w rozmowie z "Super Expressem" zaraz po ogłoszeniu wyników preselekcji.

Zespól Sixteen z porażką na Eurowizji

Od występu zespołu Sixteen na Eurowizji w Birmingham minęło właśnie 25 lat. Mimo iż piosenka "To takie proste", z którą startowała grupa, była bardzo ambitna i na scenie zespół wystąpił z orkiestrą, to nie przyniosło to jednak oczekiwanego efektu. Polska zajęła wtedy 17. miejsce na 25 krajów.

Próba przed koncertem wypadła super, przez chwilę w zespole panowała fajna atmosfera. Ale przed samym występem Olga [Pruszkowska] szepnęła mi do ucha, że wszystkie krzywdy, jakie człowiek wyrządził, spadną na niego… Nie pamiętam nawet samego występu, widziałam go tylko raz na wideo. To była klęska - powiedziała Dąbkowska w wywiadzie dla "Gali".

Napięta atmosfera w zespole Sixteen

Mimo iż na scenie zespół Sixteen wyglądał na zgrany team, to w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Na jaw wyszły wszystkie kulisy grupy. Sama Renata przyznała, że "atmosfera w zespole robiła się coraz mniej przyjemna" i "coraz trudniej się pracowało". Ostatecznie po śmierci lidera grupy, Jarosława Pruszkowskiego, zespół się rozpadł, a Renata Dąbkowska postanowiła porzucić show biznes.

