Zgrzyt w "Pytaniu na Śniadanie". Oburzona Anna Popek komentuje dyskusję o późnym ojcostwie Ala Pacino: "DAJCIE SPOKÓJ"

Tydzień temu Al Pacino zrzucił na media bombę. Niespodziewanie wyszło na jaw, że on i jego partnerka spodziewają się dziecka. Warto dodać, że legendarnego gwiazdora i jego lubą Noor Alfallah dzielą 53 lata, a wśród jej miłosnych podbojów wymienić można również takich playboyów, jak 78-letni Mick Jagger czy 91-letni Clint Eastwood . Kuwejtka jest w ósmym miesiącu ciąży, co oznacza, że maluch przyjdzie na świat lada dzień.

Anna Popek nie kryła oburzenia

To raczej tej matki przyszłej powinni się zapytać, jak się matka czuje, a nie ojciec, dajcie spokój - rzuciła z niesmakiem. Ile on ma lat? - dopytała. Gdy usłyszała, że 83, rzuciła tylko: No, to może pytanie zasadne, w sumie.