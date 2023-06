Andrzej Sołtysik starł się z Mateuszem Hładkim na antenie "Dzień dobry TVN". Ostro zareagował na słowa o późnym ojcostwie Al Pacino

Ehh 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

No i dobrze, ze Hladki mu nie popuścił. To jest chore, ojcostwo w tym wieku. Niech Soltysik się nie oburza, to wspaniałe mieć kochających Rodziców długo w swoim życiu. Niestety decydując się tak późno na dziecko, nie damy im nigdy tego co młody rodzic, biologii się nie oszuka. Soltysik się ośmiesza, niech nie będzie taki wyczulony, przecież sam jest dojrzałym ojcem małych dziecku, ale daleko mu do wieku Pacino. Zapędził się. Wy serio uważnie, ze to jest normalne? Kto z Was mial ojca koło 100 gdy byliście dziećmi?