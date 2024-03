Zgwałcona w Warszawie Białorusinka nie żyje. Zdruzgotana Barbara Kurdej-Szatan apeluje: "Ludzie, REAGUJCIE!"

W minioną niedzielę nad ranem przy ulicy Żurawiej w Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia. 25-letnia obywatelka Białorusi wracała do domu od znajomych i została napadnięta przez zamaskowanego mężczyznę. Napastnik przyłożył jej do szyi nóż i zaciągnął ją do bramy kamienicy, gdzie dokonał gwałtu i rabunku oraz próbował udusić swoją ofiarę.