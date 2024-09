ZJAWISKOWA Angelina Jolie olśniewa w bieli na New York Film Festival

Witam.Mam problem z moim ojcem.Od czasu rozwodu nie mam z nim kontaktu.Nie rozmawiamy nie spotykamy się.Chybs nie może się pogodzić x tym rozwodem i Mao to żal.Mam nowego partnera.Ojciec mówi mu tylko część nie rozmawia z nim w ogóle.Nie zaprasza nas na wycieczki spotkania obiady.Oststnio jak byliśmy to siedziala z nami tylko mama a ojciec siedzial na górze i nawet do nas nie wyszedł.Wszystkie spotkanie i rozmowy odbywają się tylko z mamą.Czy to znaczy że ojciec nas nie akceptuje i nie chce i x nami mieć kontaktu?