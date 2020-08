ZJAWISKOWA córka Moniki Bellucci kradnie serca Włochów na planie reklamy Dolce & Gabbana (ZDJĘCIA)

Ona 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Spójrzcie na zdjęcia mojej młodej Ok 20 letniej Moniki jest po prostu niczym zjawisko.. nieprawdopodobnie piękna.. ach🥰 córka jest piękną dziewczyna, ale ma sporo z ojca, który co by nie mówić jest mało piękny 😉