Zjawiskowa Nicole Kidman czaruje na premierze Netflixa. Aktorka postawiła na IMPONUJĄCY dekolt (ZDJĘCIA)

Nicole Kidman z całą pewnością należy do grona najpopularniejszych aktorek. Ikona Hollywood od lat 80. obecna jest w show-biznesie i nic nie wskazuje na to, żeby jej gwiazda miała przygasnąć. Mimo że Australijka wciąż jest niezwykle aktywna zawodowo, to w ostatnich latach media chętnie rozpisują się o jej "nieruchomym czole" i poprawkach, którym miała się poddać. Nie da się bowiem ukryć, że bywały momenty, kiedy to twarz aktorki była nieco bardziej nieruchoma niż w przeszłości.