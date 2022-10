Złota Piłka 2022. Robert Lewandowski ponownie BEZ GŁÓWNEJ NAGRODY! Znamy tegorocznego zwycięzcę

Robert Lewandowski już od lat wymieniany jest jako jeden z głównych pretendentów do Złotej Piłki. Niestety do tej pory polski zawodnik wyraźnie nie ma szczęścia do słynnego wyróżnienia. Choć spodziewano się, że w zeszłym roku to Lewandowski sięgnie po wygraną, to ostatecznie musiał ustąpić miejsca Lionelowi Messiemu. Wcześniej z kolei odwołano plebiscyt z powodu pandemii.